Pressemitteilung PWO beschleunigt die Dekarbonisierung der Gruppe weiter Carlo Lazzarini (CEO): "Klimaschutz steht bei PWO ganz oben auf der Agenda. Wir werden nun ab 2024 auch an unseren mexikanischen Standorten nur noch Grünstrom einsetzen. Damit sind die Weichen gestellt: Innerhalb nur weniger Jahre werden wir die Gruppe fast vollständig auf Ökostrom umgestellt haben."

Oberkirch, 28. März 2024 - Die PWO-Gruppe hat aktuell an ihrem Standort San Cristobal in Mexiko eine Photovoltaikanlage mit einer Jahresleistung von rund 820.000 kWh in Betrieb genommen. Bei dieser Leistungsmenge wird ein möglichst optimaler Eigenverbrauch des erzeugten grünen Stroms unter Berücksichtigung von Produktionsschwankungen im Jahresverlauf erreicht. Zusätzlich werden wir weitere von der Science Based Targets initiative (SBTi) anerkannte Instrumente - wie zum Beispiel Grünstromzertifikate nach dem I-REC-Standard - einsetzen, um unsere beiden Standorte in Mexiko schon für das Jahr 2024 vollständig auf Ökostrom umzustellen.

Die ambitionierten Klimaschutzziele der PWO-Gruppe Bereits mit unseren aktuellen SBTi-validierten Zielen setzen wir das Pariser Klimaschutzabkommen um. So sollen die absoluten Treibhausgas (THG)-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2019 um 46,2 % gemäß Scope 1 und 2 reduziert werden. Per Ende 2023 konnten wir dieses Ziel bereits übertreffen und die THG-Emissionen um 51,0 % verringern. Gemäß Scope 3 streben wir bis 2030 um 28,0 % niedrigere THG-Emissionen an. Mit der Umstellung auf Ökostrom in Mexiko für das Jahr 2024 und der bereits kommunizierten Umstellung in China für das Jahr 2026 werden wir unseren CO 2 -Footprint weiter deutlich verkleinern.

Unsere wachstumsstarken Standorte in Mexiko Unsere beiden mexikanischen Standorte gehören zu den Wachstumstreibern der PWO-Gruppe. Mit einem Umsatz von 113,3 Mio. EUR haben sie im Jahr 2023 ihren Anteil an den konsolidierten Umsatzerlösen auf gut 20 Prozent gesteigert. Dieser Trend soll sich fortsetzen. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit bei der Entwicklung und Fertigung innovativer Produktlösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise an der Grenze des technologisch Machbaren konnten unsere mexikanischen Standorte ihr Neugeschäft zuletzt weiter kräftig ausweiten. Diese neuen Serien werden in den nächsten Jahren sukzessive in Produktion gehen und maßgeblich zum Wachstum der gesamten PWO-Gruppe beitragen.





PWO AG

Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 2.000 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



