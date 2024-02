Chur - Für die Rolle des Vice President of Sales hat Informatica die optimale Neubesetzung in den eigenen Reihen gefunden: Mit Jahresbeginn hat Jens Kambor die Position übernommen und ist somit verantwortlich für den strategischen Ausbau des Geschäfts in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Seit nunmehr sechs Jahren ist Kambor Teil von Informatica und besetzte bis zu seiner aktuellen Rolle die Position als (Senior) Director Field Sales DACH. ...

