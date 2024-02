NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der erwartungsgemäße Ausblick des Autobauers beinhalte eine Umsatzstagnation sowie einen moderaten Rückgang beim operativen Konzernergebnis (Ebit) und beim Barmittelzufluss, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Zahlen für 2023 beinhalteten angesichts schon vorab veröffentlichter Eckdaten keine Überraschungen. Die angekündigten Auszahlungen an die Aktionäre seien als Zeichen des Vertrauens zu sehen und stimmten überein mit der Positionierung im Premium- und Luxus-Segment./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 02:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 02:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken