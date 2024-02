EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Schletter Group wächst weiter (News mit Zusatzmaterial)



22.02.2024 / 14:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHLETTER GROUP WÄCHST WEITER

Kirchdorf/Haag,22. Februar 2023. Der weltweit tätige Solarmontagesystem-Hersteller Schletter Group ist im Jahr 2023 weiter gewachsen. Trotz der zyklischen Eintrübung des Marktumfeldes für Dachanlagen in Europa im zweiten Halbjahr konnte das Unternehmen seinen Jahresumsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Zugleich hat das Unternehmen neue Finanzierungsverträge in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen. Operativ hat Schletter 2023 seine Diversifizierung vorangetrieben und wichtige Produktneuheiten entwickelt.

"Dass wir auch unter den gegebenen Marktumständen weiterhin wachsen, unterstreicht unsere anhaltend positive Unternehmensentwicklung", sagte Florian Roos, CEO der Schletter Group. Schletter hatte im vergangenen Jahr u.a. seine Diversifizierung stark vorangetrieben, so dass im zweiten Halbjahr die Umsätze im Dach- und Freilandgeschäft annähernd gleich waren. Daneben hat das Unternehmen seine Prozesse, sowie Produktion, Lieferketten und Logistik weiter optimiert und effizienter gemacht. "Diese Entwicklung macht uns nicht nur resilient gegenüber zyklischen und regionalen Schwankungen, sondern wir sind auch sehr gut positioniert, wenn der Dach-Markt in Europa wieder anzieht."

Das letzte Halbjahr 2023 war geprägt von deutlicher Zurückhaltung im Markt für Dachprojekte in Europa. Nach einer Phase sehr starken Wachstums haben sich dort die Abrufzahlen für alle Marktteilnehmer verringert. Hintergrund ist, dass sich die Umsetzung von PV-Projekten infolge von Inflation, hohen Zinsen und dem Mangel an Installateuren verlangsamt hat. Zugleich gibt es aktuell Überkapazitäten am Markt, weil viele Händler in den Monaten zuvor ihre Lagerbestände stark hochgefahren hatten. Entsprechend waren auch die Dach-Umsätze bei Schletter leicht rückläufig. "Der Langfrist-Trend im Dachgeschäft in Europa bleibt positiv", betonte Roos. "Wir rechnen damit, dass im zweiten Halbjahr 2024 eine Erholung einsetzen wird."

Im Freiland-Geschäft konnte die Schletter Group 2023 mit einem Plus von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen und dadurch das rückläufige Dachgeschäft ausgleichen. Dazu beigetragen haben eine Reihe von Großprojekten. So konnte Schletter im vierten Quartal 2023 eine Reihe von weiteren Großaufträgen für Freilandprojekte mit Festaufständerungen abschließen, darunter in Bulgarien (222 MWp), Südkorea (117 MWp), Österreich (82 MWp), den Vereinigten Arabischen Emiraten (70 MWp), der Dominikanischen Republik (65 MWp) und Deutschland (50 MWp). Überdurchschnittliche Zuwächse erzielte auch das Tracker-Geschäft mit u.a. zwei Großprojekten in Bulgarien (28 MWp und 24 MWp). "Wir sehen eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach unseren hochwertigen und langlebigen Freiland-Systemen", betonte Roos. "Dies gilt sowohl für unsere stärksten Märkte EMEA und APAC, aber auch für die Region Amerika, wo wir Marktanteile hinzugewinnen." Insgesamt erwirtschaftete die Schletter Group rund 78 Prozent des Umsatzes in EMEA, 20 Prozent im Asiatisch-Pazifischen Raum, sowie 2 Prozent in der Region Amerika.

Um ihr Wachstum langfristig weiter voranzutreiben, hat sich die Schletter Group eine zusätzliche Finanzierung gesichert. Die entsprechenden Verträge mit zwei namhaften Großbanken wurden vor kurzem unterzeichnet und haben ein zweistelliges Millionenvolumen. Damit kommt neben den Ende 2022 platzierten Anleihen über 65 Mio. Euro ein weiterer Finanzierungsbaustein hinzu. "Die zusätzliche Finanzierung gibt uns nicht nur die nötigen Mittel, unsere dynamische Unternehmensentwicklung weiter fortzusetzen, sondern unterstreicht auch das anhaltende Vertrauen in unsere Strategie und unser Geschäftsmodell", so Schletter-CFO Martin Lipp.

Auf Produkt-Ebene hat Schletter sein Portfolio weiter gezielt verbreitert und so seine Marktdurchdringung weiter erhöht: So hat das Unternehmen 2023 sein vertikales Agri-PV-System SolFarm erfolgreich im Markt eingeführt. Mit SolFarm und dem Schletter Tracking System bietet Schletter seinen Kunden im Wachstumsmarkt Agri-PV jetzt zwei Optionen an. Mit dem Schletter SunRide bringt Schletter zudem ein neues Carport-System an den Start. Das System zeichnet sich vor allem durch seine schlanke Bauform und eine maximale Ausnutzung der Parkfläche aus. "Die Nachfrage nach Solar-Carports wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, auch weil eine Reihe von Ländern eine 'Solar-Pflicht' für Parkflächen planen oder bereits verabschiedet haben", so Roos. "Dafür sind wir mit unserem neuen Produkt SunRide bestens positioniert."

Auch seine Produktions- und Lieferkette hat die Schletter Group 2023 weiter verbessert. Schletter hat etwa in Shanghai einen größeren Produktionsstandort bezogen und den Output seines Fertigungsstandortes in der Türkei weiter hochgefahren. Die beiden Standorte tragen dazu bei, dass sich die Produktionskapazität bis Ende 2024 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln wird. Mit einem neuen Logistikstandort in Norddeutschland konnte zudem die Belieferung in Nordeuropa und Großbritannien ausgebaut werden. "Mit solchen strategischen Maßnahmen arbeiten wir weiter kontinuierlich daran, unsere Schlagkraft als Unternehmen zu erhöhen und unsere Marktanteile weiter zu steigern", sagte Roos.

ÜBER DIE SCHLETTER GROUP

Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv.

www.schletter-group.com

Agri PV installation with Schletter Tracking System in Southern Germany

22.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com