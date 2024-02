Berlin - Toni Kroos kehrt in die deutsche Fußball-Nationalelf zurück. Das teilte er am Donnerstag auf seinem Instagram-Profil mit.



"Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen", schrieb Kroos zu zwei Fotos, auf denen er im deutschen Trikot zu sehen ist. "Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben."



Kroos war von 2010 bis 2021 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. In 106 Länderspielen hatte er 17 Tore erzielt.

