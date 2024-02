Die gemeinsam mit Partnern in Spanien und der Türkei entstandene Entwicklung ist ein erneuter Versuch zur Kombination von Photovoltaik und Solarthermie. Drei technologische Innovationen sollen hierbei die bei vergleichbaren Konzepten entstandenen Probleme lösen helfen. Ein Hohlspiegel, der Sonnenlicht auf die in seiner Brennlinie angeordneten Solarzellen richtet, wobei die konzentrierte Solarstrahlung für hohe Stromproduktion sorgt und gleichzeitig Bedarf zur Kühlung der Solarzellen schafft, was wiederum die Möglichkeit zur Nutzung der Abwärme schafft. So lässt sich in Kurzform das Prinzip eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...