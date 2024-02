Die Hauptversammlung bestätigte die Sofortentlassung von drei Vorständen und die Korrektur der Bilanz infolge der Kriminalfälle der letzten Jahre, die nicht mehr auf das laufende Geschäft durchschlagen.Der Kurs hält sich knapp um 60 €. Jedoch: Halten 55/58 € als Stabilisierung nicht, droht ein Rückfall bis 40 €. Bei rd. 70.000 Stück Tagesumsatz oder 4,2 bis 4,3 Mio. € ist kein Abgabedruck erkennbar. Im Umbau der Betriebsabläufe des größten Sekundärkupferherstellers liegt der Schlüssel. 17 bis 18 Mrd. € Umsatz p. a. gelten als gesicherte Größe je nach Kupferpreis. Zieht jedoch der Kupferpreis um nur 10 oder 15 % an, entstehen bis 20 % mehr Umsatz mit deutlich höheren Gewinnen, die sich aus der Marktposition von AURUBIS ergeben. In den vergangenen fünf Jahren schwankten deshalb die Gewinne je Aktie zwischen 6,63 € und 16,37 €. Aktuelle Schätzung für dieses Jahr 8,60 € und ein KGV knapp unter 9.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 08! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 08 u. a.:- Die Ausgangslage für den DAX ist schlicht hervorragend- Die BASF arbeitet an der zweiten Comeback-Story ihrer Geschichte- DAIMLER TRUCK: Wir sind im Gewinn - geht die Reise weiter?- Blick auf COVESTRO und LANXESS- Spannende Lage bei NORDEX- DEUTZ macht vor, wie man Strategien umsetzt- Die bekannten großen Investoren-Legenden setzen auf ETFsIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info