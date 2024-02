Nvidia ist der drittgrößte Konzern der Welt, weist aber Wachstumsraten eines Start-ups auf. Die hervorragende Positionierung Nvidias bei KI hat dazu geführt, dass das Unternehmen neue Maßstäbe setzt. Am Donnerstag gelingt der mittlerweile wahrscheinlich wichtigsten Firma der Welt ein weiterer Rekord.Die Aktie von Nvidia startet mit einem Kursgewinn von 13 Prozent auf 760 Dollar in den Donnerstagshandel. Damit legt der Techkonzern 220 Milliarden Dollar an Börsenwert zu. Nie zuvor war die Marktkapitalisierung ...

