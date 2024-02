Nvidia hat abgeliefert. In der heutigen Episode von Kämpers Börse sprechen wir natürlich über die Quartalszahlen, blicken aber auch in die Zukunft. Wird Nvidia die alleinige Nummer eins? Wie profitiert der gesamte Tech-Sektor davon und welche Konzerne sind weiterhin heiß? Dies und vieles mehr in der heutigen Folge!

Den vollständigen Artikel lesen ...