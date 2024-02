Diskussion mit Daten versachlichen und Emotionen herausnehmen - das ist das Konzept der Energy-Charts. Besonders letztes Jahr gab es nach dem Atomausstieg viele Falschbehauptungen. Wie der Initiator der Online-Datenauswertung Bruno Burger diese entlarvte, überzeugte die pv magazine Jury besonders. In der Politik wie in den Medien, vor allem den sozialen, wird mit harten Bandagen gekämpft. Da wird einfach mal so behauptet, Deutschland sei "Strombettler" geworden, so stand es am 8. August 2023 in der Bild-Zeitung und auf X, vormals Twitter. Da die letzten Atomkraftwerke im April 2023 vom Netz gingen, ...

