Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Jungfraubahn Holding AG: Verwaltungsrat schlägt Daniel Binder als neues Mitglied vor



22.02.2024 / 17:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





22. Februar 2024 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Jungfraubahn Holding AG Verwaltungsrat schlägt Daniel Binder als neues Mitglied vor Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass es im Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG aufgrund der Amtsdauerbegrenzung von zwölf Jahren zu einem Wechsel kommt: Verwaltungsrat Nils Graf wird auf die Generalversammlung vom 17. Mai 2024 zurücktreten. Als neues Verwaltungsratsmitglied wird Daniel Binder vorgeschlagen. Der 44-jährige Daniel Binder ist gelernter Elektromonteur, Gemeinderat in der Gemeinde Lauterbrunnen und Mitinhaber des Hotels Alpenrose in Wengen. Der Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG schlägt ihn der Generalversammlung vom 17. Mai 2024 als Nachfolger für den zurücktretenden Verwaltungsrat Nils Graf vor, der ebenfalls in Wengen wohnhaft ist. Daniel Binder Im Hotel Alpenrose ist Daniel Binder seit 2016 als Gastgeber und Mitinhaber tätig, zudem vertritt er seit September 2023 den Bezirk Wengen im Gemeinderat von Lauterbrunnen. Aufgewachsen ist der 44-Jährige in Uster und Stäfa. Seit 2011 wohnt Binder in Wengen. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Link: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/ad-hoc-mitteilung-gemaess-art-53-kr/

Ende der Adhoc-Mitteilung