Dublin (ots/PRNewswire) -- Laut der Analyse veröffentlichter Studien zur extrakorporalen Photopherese (ECP) bei steroidrefraktärer chronischer Graft-versus-Host-Krankheit (SR-cGvHD) kann THERAKOS ECP die kurz- und langfristigen Ergebnisse der Patienten verbessern1 -DIESE INFORMATIONEN SIND NUR FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT BESTIMMTMallinckrodt plc, ein weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, gab heute eine Posterpräsentation der Ergebnisse einer systematischen Literaturstudie und Metaanalyse zur Sicherheit, Wirksamkeit und den Real-World-Ergebnissen der extrakorporalen Photopherese (ECP) bei Patienten mit steroidrefraktärer chronischer Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-cGvHD) bekannt.1 Eine Analyse von 47 Studien, in denen über das THERAKOS CELLEX Photopheresis System berichtet wurde, ergab, dass die ECP-Behandlung der SR-cGvHD mit einer Verbesserung des Gesamtüberlebens (OS), des versagensfreien Überlebens (FFS) und der Gesamtansprechrate (ORR) der Patienten verbunden war.1 Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Posterpräsentation bei den Tandem Meetings 2024 vorgestellt, den gemeinsamen Transplantation & Cellular Therapy Meetings der American Society of Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) und des Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR)%2Band%2Bthe%2BCenter%2Bfor%2BInternational%2BBlood%2Band%2BMarrow%2BTransplant%2BResearch%2B(CIBMTR)&a=Transplantation+%26+Cellular+Therapy+Meetings+der+American+Society+of+Transplantation+and+Cellular+Therapy+(ASTCT)+und+des+Center+for+International+Blood+and+Marrow+Transplant+Research+(CIBMTR)), die vom 21. bis 24. Februar 2024 in San Antonio, US-Bundesstaat Texas, stattfinden.Zunächst wurde eine systematische Durchsicht der zum 19. Oktober 2022 verfügbaren Literatur durchgeführt, um Studien zu ECP bei SR-cGvHD zu identifizieren, die Ergebnisse zu Wirksamkeit, Sicherheit oder gesundheitsbezogener Lebensqualität (HRQoL) berichteten.1 Bei der Literaturdurchsicht wurden 47 Studien bestimmt, die ausschließlich über die Behandlung mit THERAKOS ECP mit einer Stichprobengröße von >=10 Patienten berichteten und insgesamt 2.361 Patienten umfassten.1 Über die Therapielinien wurde nur wenig berichtet (n=15), und die Spanne war 0->=4 vorherige Behandlungslinien.1 Die meisten klinischen Studien (n=27) verwendeten ein retrospektives Fallseriendesign.1Anhand der im Rahmen der systematischen Literaturstudie identifizierten Studien wurden dann Metaanalysen für zufällige Effekte bei kurz- und langfristige Wirksamkeitsdaten wie ORR und hautspezifisches Ansprechen sowie OS bzw. FFS durchgeführt.1 Zudem wurde eine Subgruppenanalyse vorgenommen, um die Auswirkungen der Ergebnisbewertungskriterien der National Institutes of Health (NIH) im Vergleich zu nicht NIH- oder unbekannten Kriterien zu untersuchen.1 Die Ergebnisse zur Sicherheit und HRQoL wurden in der verfügbaren klinischen Literatur nur unzureichend berichtet und waren daher für die Meta-Analyse nicht geeignet.1"Wir freuen uns, diese wichtige Analyse von Praxisdaten zu veröffentlichen, die die Wirksamkeit und Sicherheit von THERAKOS ECP und die damit verbundenen Verbesserungen der kurz- und langfristigen Ergebnisse - wie Gesamtüberleben, versagensfreies Überleben und Gesamtansprechrate - bei Patienten mit steroidrefraktärer, chronischer Graft-versus-Host-Disease belegen1", so Zachariah DeFilipp, MD, Programm für hämatopoetische Zelltransplantation und zelluläre Therapie, Massachusetts General Hospital, US-Bundesstaat Massachusetts. "Analyse stützt sich nicht nur auf die wachsende Zahl von Belegen für den Nutzen Diese von ECP bei der Behandlung von Patienten mit dieser Erkrankung, sondern zeigt auch, wie wichtig es ist, den Ärzten Behandlungsoptionen für Patienten an die Hand zu geben, die auf andere Therapien wie Steroide nicht ansprechen."1Bei der Bewertung der kurzfristigen Wirksamkeit von THERAKOS ECP ergab die Metaanalyse1:- Die ORR (7 Studien, 293 Patienten) in den Monaten 3 bis 4 und in den Monaten 6 bis 8 (13 Studien, 540 Patienten) betrug 45,34 % (95 % KI: 26,64-65,45) bzw. 58,23 % (95 % KI: 45,04-70,35).- Laut der Subgruppenanalyse besteht kein signifikanter Unterschied bei der ORR zwischen Studien, die NIH-Kriterien verwenden, und solchen, die keine NIH-Kriterien verwenden.- Das hautspezifische Ansprechen in den Monaten 2 bis 3 und 4 bis 6 betrug 34,86 % (95 % KI: 13,26-65,21) und 54,22 % (95 % KI: 35,67-71,67).Bei der Bewertung der langfristigen Wirksamkeit von THERAKOS ECP ergab die Metaanalyse1:- Die gepoolte OS-Rate (14 Studien, 704 Patienten) lag in Monat 12 bei 83,97 % (95 % KI: 77,33-88,94).- In Monat 60 betrug die OS-Rate (8 Studien, 431 Patienten) 57,96 % (95 % KI: 35,48-77,56).- Die FFS-Rate (4 Studien, 169 Patienten) lag im Monat 12 bei 60,79 % (95 % KI: 38,94-79,03).Einschränkungen Die in systematischen Literaturübersichten und Metaanalysen erhobenen Daten können Fehler oder Auslassungen enthalten. Die für die Analyse berücksichtigten Studien sind heterogen und beziehen sich auf unterschiedliche Patientenpopulationen, Endpunkte, Interventionen und Dosierungen.1 Es bestand eine beträchtliche Heterogenität zwischen den Analysen mit I2-Werten zwischen 65 % und 91 %.1 Die meisten dieser Studien waren retrospektive Analysen1. Diese Beobachtungen erfordern möglicherweise weitere Untersuchungen im Rahmen von prospektiven, kontrollierten Studien. Statistische Auswertungen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Die Ergebnisse können durch Therapien beeinflusst werden, die in der Studie nicht untersucht wurden, und die klinischen/gesundheitsökonomischen Ergebnisse sind möglicherweise nicht ausschließlich auf THERAKOS ECP zurückzuführen.Diese Studie wurde gesponsert von Mallinckrodt Pharmaceuticals. Einzelheiten zur Präsentation finden Sie unten:Abstract Nr. 340: Systematic Review and Meta-Analysis of Extracorporeal Photopheresis for the Treatment of Steroid-Refractory Chronic Graft-Versus-Host Disease1- Präsentator: Zachariah DeFilipp, MD, Programm für hämatopoetische Zelltransplantation und zelluläre Therapie, Massachusetts General Hospital, Massachusetts, USA- Datum der Präsentation: Donnerstag, 22. Februar 2024; 18.45 bis 19.45 Uhr CST- Ort: Exhibit Hall 4a (Straßenebene)WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR DAS THERAKOS PHOTOPHERESE-VERFAHRENIndikationenDas THERAKOS CELLEX Photopheresis System ist für die Verabreichung von Photopherese indiziert. Eine vollständige Liste der Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie auf dem jeweiligen Produktetikett.KontraindikationenTHERAKOS Photopheresis ist kontraindiziert bei:- Patienten mit spezifischer Vorgeschichte einer Lichtempfindlichkeitserkrankung- Patienten, die einen extrakorporalen Volumenverlust nicht vertragen oder deren Zahl der weißen Blutkörperchen über 25.000/mm3 liegt- Patienten, die Gerinnungsstörungen haben oder bei denen zuvor eine Splenektomie durchgeführt wurdeWarnhinweise und VorsichtsmaßnahmenBehandlungen mit THERAKOS Photopheresis sollten immer an Orten durchgeführt werden, an denen eine medizinische Standard-Notfallausrüstung verfügbar ist. Volumenersatzflüssigkeiten und/oder Volumenexpander sollten während des gesamten Eingriffs bereitstehen. Die Sicherheit bei Kindern wurde nicht ermittelt.- Setzen Sie das Gerät keiner Magnetresonanzumgebung (MR) aus. Das Gerät kann ein Risiko für Schutzverletzungen darstellen, und es kann zu thermischen Verletzungen und Verbrennungen kommen. Das Gerät kann Artefakte auf dem MR-Bild erzeugen oder nicht richtig funktionieren.- Bei der Behandlung der Graft-versus-Host-Krankheit (GvHD) wurden thromboembolische Ereignisse berichtet, darunter Lungenembolie und tiefe Venenthrombose. Bei der Behandlung von Patienten mit GvHD sollte besonders auf eine angemessene Antikoagulation geachtet werden.- Bei der Verschreibung und Verabreichung von THERAKOS Photopheresis für Patienten, die eine Begleittherapie erhalten, ist bei Änderungen der Behandlungspläne Vorsicht geboten, um eine erhöhte Krankheitsaktivität durch abruptes Absetzen der vorherigen Therapie zu vermeiden.Unerwünschte Ereignisse- Bei jeder Behandlung mit extrakorporalem Kreislauf kann eine Hypotonie auftreten. Überwachen Sie den Patienten während der gesamten Behandlung engmaschig auf Hypotonie.- Vorübergehende Fieberreaktionen, 37,7 bis 38,9 \u1d52C (100-102 \u1d52F), wurden bei einigen Patienten innerhalb von sechs bis acht Stunden nach Reinfusion des photoaktivierten, mit Leukozyten angereicherten Blutes beobachtet. Die pyretische Reaktion kann von einer vorübergehenden Zunahme der Erythrodermie begleitet werden.- Eine höhere Behandlungshäufigkeit als empfohlen kann zu Anämie führen.- Der venöse Zugang birgt ein geringes Infektions- und Schmerzrisiko.Eine vollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des THERAKOS CELLEX Photopheresis System.WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR METHOXSALEN IN VERBINDUNG MIT THERAKOS PHOTOPHERESISKontraindikationenMethoxsalen ist kontraindiziert bei:- Patienten, die idiosynkratische oder Überempfindlichkeitsreaktionen auf Methoxsalen, Psoralenverbindungen oder einen der Hilfsstoffe zeigen- Patienten mit gleichzeitig bestehendem Melanom, Basalzell- oder Plattenepithelkarzinom der Haut- Patienten, die schwanger sind, sowie sexuell aktive Männer und Frauen im gebärfähigen Alter, es sei denn, es wird während der Behandlung angemessen verhütet- Patienten mit Aphakie wegen des deutlich erhöhten Risikos von Netzhautschäden durch das Fehlen einer LinseWarnungen und Vorsichtsmaßnahmen- Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung von Patienten, die gleichzeitig eine (topische oder systemische) Therapie mit bekannten Photosynthese fördernden Wirkstoffen erhalten.- Die orale Verabreichung von Methoxsalen mit anschließender kutaner UVA-Bestrahlung (PUVA-Therapie) ist krebserregend.- Die Patienten sollten nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sie nach der Behandlung mit Methoxsalen vierundzwanzig (24) Stunden lang eine UVA-absorbierende Rundum-Sonnenbrille tragen sollten. Sie sollten diese Brille immer dann tragen, wenn sie direktem oder indirektem Sonnenlicht ausgesetzt sind, egal ob sie sich im Freien oder im Bereich eines Fensters aufhalten.- Die Sicherheit bei Kindern wurde nicht ermittelt.Auf der Packungsbeilage von Methoxsalen sterile Lösung (20 Mikrogramm/ml) oder der oralen 8-Methoxpsoralen-Dosierung finden Sie eine Liste aller Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.Eine vollständige Liste der Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschten Ereignisse entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des THERAKOS CELLEX Photopheresis System.Informationen zur extrakorporalen Photopherese (ECP) Die ECP, eine immunmodulierende Therapie auf Blutbasis, die vor mehr als 30 Jahren entwickelt wurde, wird von der International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)2 und anderen klinischen Gesellschaften3,4,5 als ergänzende Therapie zur Vorbeugung und Behandlung einer akuten Abstoßreaktion nach einer Herztransplantation empfohlen. Darüber hinaus kann ECP zur Behandlung einer Antikörper-vermittelten Abstoßung mit oder ohne spenderspezifische Antikörper in Betracht gezogen werden.6,7 In Ländern, in denen die ECP zugelassen ist, wird sie zur Behandlung einer Reihe von immunvermittelten Krankheiten eingesetzt, darunter Hautmanifestationen des kutanen T-Zell-Lymphoms (CTCL), Graft-versus-Host-Disease (GvHD), Abstoßung fester Organtransplantate und anderer Autoimmunerkrankungen. Bei der ECP-Behandlung wird eine kleine Menge weißer Blutkörperchen gesammelt und mit einem Medikament behandelt, das durch ultraviolettes Licht aktiviert wird.INFORMATIONEN ZU MALLINCKRODTMallinckrodt ist ein globales Unternehmen mit mehreren hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die pharmazeutische Spezialprodukte und Therapien entwickeln, herstellen, vermarkten und vertreiben. Zu den Schwerpunkten des berichtspflichtigen Segments Specialty Brands gehören Autoimmunerkrankungen und seltene Krankheiten in Fachgebieten wie Neurologie, Rheumatologie, Hepatologie, Nephrologie, Pulmonologie, Ophthalmologie und Onkologie, Immuntherapie und neonatale Atemwegstherapien, Analgetika und Magen-Darm-Produkte. Das berichtspflichtige Segment Specialty Generics umfasst spezielle Generika und pharmazeutische Wirkstoffe. Um mehr über Mallinckrodt zu erfahren, besuchen Sie www.mallinckrodt.com.VORSICHTSHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf THERAKOS ECP, sein Potenzial zur Verbesserung von Gesundheits- und Behandlungsergebnissen, seine möglichen Auswirkungen auf Patienten und die geplante Präsentation der THERAKOS ECP-Studienergebnisse. Die Aussagen beruhen auf Annahmen zu vielen wichtigen Faktoren, einschließlich der nachstehend genannten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: die Auswirkungen des vor Kurzem eingestellten Konkursverfahrens von Mallinckrodt; die Erfüllung und Einhaltung von regulatorischen und anderen Anforderungen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und anderen staatlichen Stellen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Probleme mit der Produktqualität, der Herstellung oder der Lieferung oder Probleme bei der Patientensicherheit oder unerwünschte Nebenwirkungen oder unerwünschte Reaktionen im Zusammenhang mit THERAKOS ECP; und andere Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts von Mallinckrodt auf Formblatt 10-K und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die alle auf der Website des Unternehmens abrufbar sind, identifiziert und ausführlicher beschrieben werden. Mallinckrodt übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.mediainquiries@grcomms.comdaniel.speciale@mnk.comderek.belz@mnk.comQuellenKontakt:Green Room Communications908-577-4531mediainquiries@grcomms.comDaniel J. SpecialeSenior Vice President, Finance and Chief Financial Officer, Specialty Generics314-654-3638daniel.speciale@mnk.comDerek BelzVice President, Investor Relations314-654-3950derek.belz@mnk.comMallinckrodt, das "M"-Markenzeichen und das Mallinckrodt Pharmaceuticals-Logo sind Handelsmarken eines Unternehmens von Mallinckrodt. Andere Marken sind Handelsmarken eines Mallinckrodt-Unternehmens oder ihrer jeweiligen Eigentümer.©2024 Mallinckrodt. EU-2400019 02/241 Archivdaten - Ref-07190. Mallinckrodt Pharmaceuticals.2 Costanzo MR, et al. The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. . 2010:29(8);914-956.3 Alfred et al. The role of extracorporeal photopheresis in the management of cutaneous T-cell lymphoma, graft-versus-host disease and organ transplant rejection: a consensus statement update from the UK Photopheresis Society. Br J Haematol. ;177(2):287-310.4 Padmanabhan et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special Issue. . 2019;34:171-354.5 Knobler et al. European dermatology forum - updated guidelines on the use of extracorporeal photopheresis 2020 - part 2. . 2021;35(1):27-49.6 Colvin et al. Antibody-mediated rejection in cardiac transplantation: emerging knowledge in diagnosis and management: a scientific statement from the American Heart Association. . 2015;131(18):1608-1639.7 Barten et al. The clinical impact of donor-specific antibodies in heart transplantation. . 2018;32(4):207-217.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tandem-meetings-2024-mallinckrodt-prasentiert-real-world-daten-zur-behandlung-mit-dem-therakos-cellex-photopheresis-system-302069149.htmlOriginal-Content von: Mallinckrodt Plc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121553/5720197