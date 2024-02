Im Jahr 2023 bauten 224 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen auf einer Fläche von 2.617 Hektar Strauchbeeren an. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) mitteilt, lag die gesamte Erntemenge von Strauchbeeren mit 11.764 Tonnen 2,1% über der des Vorjahres. Die mit weitem Abstand anbaustärkste Strauchbeerenart in Niedersachsen bleibt die Kulturheidelbeere....

