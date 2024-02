Nach Angaben von vilt.be wollen die wichtigsten wallonischen Bauernverbände am 26. Februar erneut in Brüssel mit Traktoren demonstrieren. Sie werden sich in den Morgenstunden infolge eines Gipfeltreffens der europäischen Agrarminister versammeln. Es ist noch nicht klar, wie viele Teilnehmer erwartet werden. Der wallonische Bauernverband Fugea hatte die Demonstration bereits zuvor...

Den vollständigen Artikel lesen ...