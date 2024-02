Die Obstexporte aus Katalonien, Spanien, sind in dem Jahr 2023 dem Wert nach um 15,7 % und in der Menge um 10,2 % auf 1.373 Millionen EUR und mehr als 1 Million Tonnen gestiegen, so zeigen die von Prodeca, der Förderer katalanischer Lebensmittel, veröffentlichten Daten. Bildquelle: Unsplash Obst ist das am drittmeisten exportierte katalanische Agrarlebensmittel. Im Allgemeinen und...

