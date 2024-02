Obwohl die spanischen Exporte von frischem Obst und Gemüse 2023 im Vergleich zu dem Vorjahr in der Menge um 6 % zurückgingen, gab FEPEX an, dass es immer noch einen Anstieg bei dem Wert der Exporte gab, der sich auf 16.855 Millionen EUR belief. FEPEX gibt an, dass den Daten zufolge Andalusien, die Valencianische Gemeinschaft und Murcia nach wie vor die wichtigsten exportierenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...