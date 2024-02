Starker Wochenausklang im DAX erwartet, nachdem die Wall Street mit Rekorden in den Indizes glänzte. Meine Trading-Ideen am 23.02.2024 DAX übertrifft das bisherige Allzeithoch Als Video ist die Analyse hier abgelegt: In der Morgenanalyse zum 22.02.2024 blickten wir auf die Erholung des Index über der 17.000er-Marke und damit auf den ...

