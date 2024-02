Am Freitag steht unter den deutschen Versicherern vor allem die Allianz im Fokus. Die Aktie der Münchner verliert trotz starker Dividendenerhöhung und Rekordzahlen rund drei Prozent an Wert. Unbeeindruckt davon ziehen die Rückversicherer wie Hannover Rück weiter davon und markieren neue Höchstkurse.Die Allianz hat am Vorabend überraschend ein Aktienrückkaufprogramm sowie einen Dividendenvorschlag von 13,80 Euro je Aktie vermeldet. Am Freitagmorgen legte der Münchner Versicherer mit Rekordzahlen ...

