Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Sunova Solar hat eine Solarzellenfabrik eröffnet. Das Unternehmen fertigt dort TOPCon-Zellen mit 182 mm, 199 mm und 210 mm Durchmesser. Auf dem Weg zum vollintegrierten Photovoltaik-Produzenten hat Sunova Solar in eine Solarzellenfabrik mit einer Kapazität von 9 GW investiert. Das Werk in der chinesischen Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan soll sich auf die Produktion von TOPCon-Zellen mit 182 mm, 199 mm und 210 mm Durchmesser konzentrieren. "Die ...

