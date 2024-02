Am Donnerstag erlebte Nvidia einen historischen Tag, an dem das Unternehmen zwei Rekorde aufstellte: ein Allzeithoch und gleichzeitig den größten Wertzuwachs an einem einzigen Handelstag. Damit brach der KI-Riese den erst kürzlich aufgestellten Rekord von Meta. Bald könnte schon der nächste Meilenstein erreicht werden.Die Nvidia-Aktie schloss am Donnerstag mit einem Plus von 16,4 Prozent, was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...