Der Online-Riese aus Südamerika wächst in atemberaubenden Tempo, alleine Steuerbelastungen trüben das Bild bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Die Aktie gibt deutlich nach.Der lateinamerikanische E-Commerce-Gigant meldete am Donnerstag einen Nettogewinn von 165 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Die höheren Umsätze wurden allerdings durch Steuerbelastungen einkassiert, wodurch die Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert blieben. Der Nettogewinn wurde durch zwei einmalige Steuervorschriften in Brasilien in Höhe von insgesamt 351 Millionen US-Dollar geschmälert und lag damit unter der von LSEG befragten Analysten prognostizierten Nettogewinn von 356 Millionen …