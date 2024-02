Das spanische Unternehmen Abora Solar stellt photovoltaisch-thermische Solarmodule her. Eine große PVT-Anlage entstand nun in Bercelona. Abora Solar, ein spanischer Entwickler und Hersteller von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT-Modulen), machte kürzlich durch eine Produktionserweiterung und ein interessantes Solarprojekt auf sich aufmerksam. Das spanische Unternehmen hat den Ausstoß seines Werkes Zaragoza auf rund 200.000 Module jährlich gesteigert und außerdem ein Sportzentrum in Barcelona ...

Den vollständigen Artikel lesen ...