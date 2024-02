Falls Sie sich gerade von der heutigen Überschrift ein wenig veräppelt fühlen (was ich nicht hoffe) oder annehmen, dass unsere Textchefin womöglich die Frau ist, "die freitags nicht kann" - nichts dergleichen ist der Fall, ich stimme Sie lediglich auf einen Beitrag ein, in dem es vor allem um "die wichtigste Aktie auf dem Planeten Erde" geht. Verliehen wurde dieser "Titel" von den Analysten der US-amerikanischen Großbank Goldman Sachs, die sich als ebensolche mit Superlativen durchaus auskennt. Und gemeint ist mit der Bezeichnung natürlich - oder in Majuskeln, also NATÜRLICH, um den Spannungsbogen noch ein wenig zu erhöhen - die Aktie des Chip-Giganten NVIDIA. Die machte am gestrigen Donnerstag nach Vorlage der (ausgezeichneten) Quartalszahlen am späten Mittwochabend einen DEUTLICHEN Satz nach oben (+16,4%) und schob damit die Aktienmärkte rund um den Globus an. Insbesondere der DAX konnte davon profitieren:

Den vollständigen Artikel lesen ...