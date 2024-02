DAX 40 Ausblick: NVIDIA-Euphorie könnte anhalten

Der DAX 40 hat am Freitag seiner jüngsten Rallye vom Vortag zunächst Tribut gezollt. Zwischenzeitlich konnte das Frankfurter Börsenbarometer am Donnerstag bei rund 17.429 Zählern ein neues Rekordhoch markieren. Indes könnten die wirtschaftlichen Perspektiven die zuletzt positive Stimmung hierzulande etwas dämpfen. Die KI-Hype dürfte sich womöglich zunächst vorerst weiter fortsetzen. Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpft weiter - Rückläufige Investitionen bremsen Die deutsche Wirtschaft bewegt sich wegen rückläufiger Investitionen nahe einer Rezession. Das im Fachjargon sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im Zeitraum Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am heutigen Freitag mitteilte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

