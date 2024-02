VW - Anleger steigen wieder ein!

In diesen Tagen steigen Anleger wieder bevorzugt bei Autobauern wie VW (Vz.) ein. Im laufenen Jahr haben die Wolfsburger den DAX® deutlich abgehängt. Mit einem KGV von 4,4 und einer Dividenenrendite von 7,2 Prozent ist das Papier dennoch moderat bewertet.

Zum Jahresauftakt überwogen bei vielen Anlegern noch die Zweifel am Autokonzern. Zwar legte der Autoabsatz markenübergreifend 2023 um 12 Prozent auf 9,2 Millionen Fahrzeuge zu. In wichtigen Absatzmärkten wie China kam der Motor bei einigen Marken jedoch kräftig ins Stottern. Bei der Sportwagentochter Porsche brach der Absatz kräftig ein und die Kernmarke VW musste dem Absatz mit hohen Rabatten in der zweiten Jahreshälfte auf die Sprünge helfen.

Mitte Januar kursierten Meldungen, wonach die Wolfsburger bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2023 möglicherweise positiv überraschen könnten. Seither ging es mit dem Papier deutlich nach oben. Finale Zahlen gibt es am 3. März. Neben dem Blick in den Rückspiegel werden Investoren bei der Vorlage der Geschäftszahlen auf die Konzern-Prognosen für 2024 achten. Im vergangenen Sommer wurde eine Neuausrichtung der Strategie präsentiert. Als Leitprinzip gilt nun: "Value over Volume". Die Rentabilität soll künftig im Vordergrund stehen. Ende 2023 folgte ein weiteres Effizienzprogramm mit der Bezeichnung "Accelerate Forward/Road to 6.5" vor. Bis 2026 will der Konzern zehn Milliarden Euro einsparen und die Rendite auf 6,5 Prozent steigern. Um dies zu erreichen sollen Stellen abgebaut und Material-, Entwicklungs und Fertigungskosten gesenkt werden. Zudem soll die Entwicklungsspanne deutlich reduziert werden.

Derweil sieht der 5-Jahresplan Investments von bis zu 180 Milliarden Euro vor. Im Fokus stehen dabei vor allem die Digitalisierung und Elektrifizierung. Bis 2030 will VW beispielsweise sechs Zellfabriken mit einer Gesamtleistung von 240 Gigawatt aufbauen. 2025 soll bereits jedes fünfte produzierte Fahrzeug eine reinen E-Antrieb haben. Im neuen Werk in South Carolina sollen ab 2026 elektrische Pickups und SUV vom Band fahren.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für das Papier gestimmt und verweist auf die global starke Marktposition mit verschiedenen Marken und die moderate Bewertung. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Im wichtigen Absatzmarkt China fahren die E-Fahrzeuge von VW der heimischen Konkurrenz und Tesla aktuell noch deutlich hinterher. Ein schwacher Gesamtmarkt, Hiobsbotschaften aus dem Automobilsektor oder aus der Wolfsburger Zentrale könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: VW (Vz.)

Widerstandsmarken: 124,10/128,40/142,25 EUR

Unterstützungsmarken: 106,00/110,30/114,80/117,20 EUR

Die VW-Aktie bildete von April 2021 bis Oktober 2023 eine Abwärtstrend. Nach einer kurzen Bodenbildung im Bereich von EUR 100 drehte die Aktie nach oben. Dabei schraubte sich das Papier zunächst bis auf EUR 117,20. An der 200-Tage-Durchschnittslinie prallte das Papier zunächst nach unten ab und konsolidierte bis zur 38,2%-Retracementlinie von EUR 106. Mitte Januar nahm der DAX®-Wert den Aufwärtstrend wieder auf und schob sich schrittweise bis EUR 120,20 nach oben. Nach einer dreiwöchigen Stabilisierung zwischen EUR 117,20 und EUR 120,20 erfolgte in der zweiten Wochenhälfte der Ausbruch über die obere Begrenzung. Inzwischen ist die nächste Hürde bei EUR 124,10 (138,2%-Retracementlinie) erreicht. RSI und MACD sind weiterhin aufwärtsgerichtet. Überfährt die Aktie dieses Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 128,40 (161,8%-Retracementlinie). Eine robuste Unterstützungszone findet die Aktie zwischen EUR 117,20 und EUR 120,20. Kippt die Aktie unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis zur Kreuzunterstützung bei EUR 110,30

VW (Vz.) in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2022-23.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

VW (Vz.) in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2018 - 23.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Pro Zertifikate oder Express Aktienanleihen Protect könnten daher eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Beim Bonus Pro Zertifikate wird am finalen Beobachtungstag der Referenzpreis mit der Barriere verglichen. Notiert die Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anlegern den Bonusbetrag. Andernfalls drohen Verluste. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die VW-Aktie am 05. März 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste.

Notiert die Aktie von VW am finalen Beobachtungstag auf Höhe des Basispreises oder darüber erhalten Anleger den Höchstbetrag. Andernfalls erhalten Investoren eine festgelegte Anzahl von Aktien. Dies könnte ein Verlust bedeuten. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der VW (Vz.)-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung VW (Vz.) Bonus Pro Zertifikat HVB8N4 * 1.010,00 EUR 05.03.2029 Bonusbetrag: 1.287 EUR; Barriere: 60%*** VW (Vz.) Express Aktienanleihe Protect HVB8M4 * 101,25%** 05.03.2027 Zinssatz: 5,3% p.a.; Barriere: 50%***

* Zeichnungsfrist bis 07.03.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2024; 11:00 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf VW (Vz.) für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag VW (Vz.) HC15QZ 10,24 81,622081 91,824841 3 Open End VW (Vz.) HD07UZ 21,38 97,943815 110,186792 5 Open End VW (Vz.) HC8VUM 4,87 110,185115 118,757517 10 Open End VW (Vz.) HD07V2 26,29 114,265548 119,978825 15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.02.2024; 13:40Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf VW (Vz.) für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag VW (Vz.) HC15Y5 3,86 163,203921 153,003676 -3 Open End VW (Vz.) HC3076 3,24 146,882188 134,646902 -5 Open End VW (Vz.) HC7BDM 2,75 134,640888 126,077728 -10 Open End VW (Vz.) HD2CAD 4,69 130,560454 124,841906 -15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.02.2024; 13:40 Uhr

