Die BMW-Aktie hat am Donnerstag wegen einer großen Rückrufaktion in den USA einen Großteil der Tagesgewinne wieder abgeben müssen. Am heutigen Freitag liefert der Kurs ein beachtliches Comeback und überwindet dabei einen wichtigen Widerstand. So geht es nun weiter.BMW muss knapp 80.000 Autos der Marken BMW und Rolls-Royce wegen Problemen mit den Bremsen zurückrufen. Bei einigen Fahrzeugen des Baujahrs 2023 funktioniert der Bremsassistent nicht wie vorgesehen, auch das ABS kann ausfallen. Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...