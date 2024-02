Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Entsetzen wird sich bei bisherigen Aktionären von Nel Asa breit machen. Die Norweger verloren am Freitag bis in den frühen Abend hinein gleich -3,9 %. Die Aktie kratzt am Boden von 0,40 Euro. Der Wert hat sich damit aus der Riege der Hoffnungsträger der Wasserstoff-Aktien wohl fast endgültig verabschiedet, fürchten die einen. Andere verweisen darauf, [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...