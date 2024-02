Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Amazon Jeff Bezos und Nvidia gehören zu den neuesten Investoren, die Berichten zufolge in eine Startup-Unternehmen investieren, das einen humanoiden Roboter baut. Auch andere namenhafte Größen aus dem Tech und KI-Sektor wie Microsoft und OpenAI sind bereits mit an Bord. Bezos und Nvidia sollen zu den neuen Geldgebern in einer Finanzierungsrunde von 675 Millionen Dollar bei Figure AI gehören. Das Unternehmen wird mit 2 Milliarden Dollar bewerte, berichtete ...

