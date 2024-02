Vancouver, British Columbia - 23. Februar 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - wird am Donnerstag, den 28. März 2024, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das gesamte Jahr und das Quartal, das am 31. Dezember 2023 endete, veröffentlichen.

Am Donnerstag, dem 28. März 2024, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Ergebnissen des Unternehmens für das Jahr 2023 geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.

Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, verwenden Sie bitte den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/Gold-Royalty-Corp-Town-Hall-Forum-Q4

Erinnerung an den Verfall von Optionsscheinen

Das Unternehmen erinnerte heute die Inhaber der ausstehenden Warrants auf den Erwerb von Stammaktien von Gold Royalty daran, dass die Warrants am Montag, dem 11. März 2024, ablaufen werden.

Die NYSE hat das Unternehmen benachrichtigt, dass sie den Handel mit den Optionsscheinen nach Handelsschluss am Mittwoch, dem 6. März 2024, aussetzen wird, damit alle Geschäfte bis Montag, dem 11. März 2024, abgewickelt werden können. Zum 31. Dezember 2023 befanden sich etwa 10,35 Millionen Optionsscheine im Umlauf. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 7,50 $ pro Aktie.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und längerfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

