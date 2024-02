News von Trading-Treff.de Der NASDAQ war schon auf dem Weg nach Süden, als NVIDIA das Ruder rumreissen konnte, aber nicht weit genug? Die Katastrophe blieb aus - Der Rückblick Der Kurs des NASDAQ sollte in der letzten Woche stark von den Zahlen (US PMI und besonders NVIDIA) getrieben sein. Unterschreitungen der 17470 auf Tagesbasis(!) hätten schon für ein starkes Verkaufssignal gesorgt. Nach dem Feiertagsmontag, sah es am Dienstag auch schon so aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...