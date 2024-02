München - Harry Kane hat eine erneute Blamage des FC Bayern München mühsam verhindert. Im eigenen Stadion war am Samstagabend nicht mehr als ein knappes 2:1 gegen RB Leipzig drin.



Es dauerte bis zur 56. Minute, als Harry Kane den Rekordmeister die ersehnte Führung brachte, in der 70. glich Benjamin Sesko für RB aber aus, und auch ansonsten hatten die Leipziger jede Menge Möglichkeiten.



Dank eines erneuten Kane-Treffers in der Nachspielzeit waren die drei Punkte für die Bayern gerettet. In der Tabelle beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen nun acht Punkte, Leipzig bleibt auf Rang fünf.

