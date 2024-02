Im Schweizer Kartoffelanbau kriselt's: Tiefgreifende Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie, geprägt von schlechten Ernteerträgen und einem Mangel an Pflanzkartoffeln setzen die Produzentinnen und Produzenten unter Druck. Eine branchenübergreifende Strategie soll helfen, So berichtet der Schweizer Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...