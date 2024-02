Bei Biobauer Heinz Schmid in Aesch LU wachsen seit letztem Jahr Himbeeren unter Solarmodulen. Mit der Pionieranlage will er der Agri-Photovoltaik in der Schweiz zum Durchbruch verhelfen, so berichtet lid.ch. Trotz raumplanerischen Erleichterungen kommt die Technologie bis jetzt nur zaghaft voran. Ohne Licht wächst keine Pflanze. Doch wie viel davon braucht eine Himbeere wirklich, damit sie...

