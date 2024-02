Die massiven Probleme bei der Tochter Postbank im vergangenen Jahr nach einer IT-Migration auf Systeme der Deutschen Bank, haben nun noch ein Nachspiel. Denn nach einer Untersuchung durch Wirtschaftsprüfer werden mehreren Vorständen die Bonuszahlungen gekürzt. Verantwortlich dafür ist der Aufsichtsrat.Oft tritt der Aufsichtsrat eines Unternehmens nicht in Erscheinung. Die Mitglieder des Gremiums sollen die Vorstände in Unternehmen kontrollieren. Sie sind nicht in das operative Geschäft eingebunden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...