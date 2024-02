LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex vor den am 13. März erwarteten Zahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Umsatz des Modekonzerns dürfte auch im vierten Quartal dynamisch gewachsen sein, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit einer verbesserten Profitabilität und einer starken Erwirtschaftung von freien Barmitteln. Das könnte Inditex dazu veranlassen, seinen Aktionären zusätzliche Barmittel zukommen zu lassen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

