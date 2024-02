© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Gene J. Puskar



Alcoa, der größte US-Aluminiumproduzent, will weiter wachsen und hat ein Übernahmeangebot für seinen australischen Partner Alumina abgegeben. Die Sterne stehen gut.Der US-amerikanische Aluminiumproduzent Alcoa hat ein Angebot in Höhe von 3,35 Milliarden australischen Dollar (zwei Milliarden Euro) für die Übernahme seines australischen Joint-Venture-Partners Alumina vorgelegt. Ziel des Angebots ist die Konsolidierung des Eigentums an wichtigen vorgelagerten Anlagen vor dem Hintergrund eines langfristig erwarteten Anstiegs der Nachfrage nach dem Metall. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von rund 13 Prozent auf den Schlusskurs der Alumina-Aktie vom Freitag. Der Vorstand des australischen …