Zürich - Der französische Sportartikelhändler Decathlon treibt die Expansion in der Schweiz voran. Dazu eröffnet er zwischen März und November 2024 fünf neue Filialen in Genf, Winterthur, Vevey und Granges-Paccot. Weitere Verkaufsstellen sollen im Laufe des Jahres folgen. Die Neueröffnungen erfolgen aufgrund der wachsenden Kundennachfrage in den Innenstädten und der «erfreulichen Ergebnisse» der letzten Neueröffnungen, wie Decathlon am Montag mitteilte. ...

