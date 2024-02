Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Schweiz hat sich im Januar weiter abgeschwächt, so die Analzsten der NORD LB.Die Industrieproduktion sei im vierten Quartal 2023 um 0,4% Y/Y geschrumpft. Insbesondere in der Chemie- sowie der Metall- und Elektroindustrie sei die Produktion weiter zurückgegangen. Auch die Konsumenten hätten sich zum Jahresende wieder zurückhaltender gezeigt, die Einzelhandelsumsätze seien im Dezember um 0,8%Y/Y gefallen. Auch die Stimmung der Konsumenten habe sich im Januar weiter verschlechtert; das SECO-Konsumbarometer habe sich zwar seit Oktober 2023 verbessert, liege aber mit -41 immer noch in historischer Rekordtiefe. Immerhin scheine sich nun so etwas wie eine Bodenbildung zu vollziehen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe sich wieder nach oben geschoben. Allerdings habe auch die Lagerhaltung für fertige Produkte zugenommen. Die Auswirkungen der Huthi-Angriffe im Roten Meer seien zu spüren; die Lieferzeiten hätten zugenommen, wenn auch nicht dramatisch. Bei den Dienstleistern laufe es weiter rund, wobei Auftragseingänge und -bestand im Januar nicht mehr so schnell gestiegen seien wie im Vormonat. In dieses Bild würden auch die Ergebnisse der KOF-Konjunkturumfrage passen. Das viel beachtete Konjunkturbarometer habe sich seit Oktober ununterbrochen verbessert und im Januar mit einem Wert von 101,5 Punkten seinen mittelfristigen Durchschnitt von 100 überstiegen. Insgesamt würden die Unternehmen wieder etwas optimistischer auf die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten blicken. Weiter aufgehellt hätten sich die Perspektiven für das Gastgewerbe und die übrigen Dienstleistungen. Positive Signale seien aber auch aus dem Produzierende Gewerbe (Verarbeitendes Gewerbe und Bauwirtschaft) gekommen. Schattenseiten habe es beim Groß- und Einzelhandel gegeben. Die Unternehmen dort würden aber hoffen, dass der Umsatz nicht weiter sinke. Wichtig für die Preisentwicklung sei, dass die Unternehmen mit geringeren Lohnsteigerungen rechnen würden, eine Tendenz, die nun schon seit Beginn 2023 anhalte. ...

