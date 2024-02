Das Solarunternehmen Enpal will eine eigene Solarproduktion aufbauen. Dazu prüfe das Unternehmen bestehende Standorte in Deutschland und Europa. Das Solar-Installationsunternehmen Enpal hat den Aufbau einer eigenen Solarproduktion in Deutschland angekündigt. Enpal sei bereit, sich "am Aufbau einer diversifizierten europäischen Solarindustrie zu beteiligen. Diese Transformation muss jetzt zügig im Einklang mit der Politik eingeleitet werden', so Mario Kohle, CEO und Gründer des Unternehmens.Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...