FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat BMW von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 130 Euro angehoben. Das Jahr 2024 dürfte für alle deutschen Autobauer ein Übergangsjahr werden, mit im Endeffekt keinem Wachstum und Margen auf Vorjahresniveau, schrieb Analyst Pal Skirta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das übergreifende Thema dürfte der Wandel in Richtung Elektromobilität sein, wobei die Politik angesichts der Konkurrenz aus China Bereitschaft zur Unterstützung signalisieren könnte. Sein "Top Pick" unter den großen Werten sei vor diesem Hintergrund BMW, denn der Autobaer sollte davon besonders profitieren. Skirta verwies unter anderem auf die technologieunabhängige, zweigleisige Strategie von BMW, die eine höhere Flexibilität ermögliche./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:29 / CET

DE0005190003