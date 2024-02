Am Montag verzeichneten deutsche Rüstungsaktien deutliche Kursgewinne, wobei Rheinmetall mit einem Zuwachs von mehr als zwei Prozent an die DAX-Spitze schoss. Auch die Papiere von Hensoldt konnten im Zuge neuer Kurszielanhebungen zulegen.Warburg Research hob das Kursziel für Hensoldt von 34,00 auf 39,50 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung. Analyst Christian Cohr begründete diese Anpassung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...