Der PV-Projektentwickler IB Vogt realisiert über ein Jointventure in Irland zwei große Vorhaben. Sie erreichen zusammen eine Leistung von mehr als 200 MW. Die irische Highfield Solar, ein Jointventure unter Beteiligung der Berliner IB Vogt, realisiert in Irland mehr als 200 Megawatt (MW) an neuer Photovoltaik. Wie IB Vogt mitteilte, hätten die Beteiligten die Finanzierung von 65 Millionen Euro für das 95 MW-Projekt Gaskinstown gesichert. Kreditgeber ist die niederländische Rabobank, die bereits ...

