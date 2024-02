Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Im Wochenausblick warnt Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur von FAST BREAK, vor dem aktuellen KI-Hype, angeführt von Nvidia, der Tech-Werte und Indizes wie den DAX und Nadaq in die Höhe treibt. Trotz globaler Euphorie rät er zu Vorsicht und empfiehlt, Gewinne zu realisieren. Tech-Unternehmen wie Super Micro Computer und Palo Alto Networks erlebten nach Überkaufphasen starke Kursrückgänge, was die Bedenken bestärkt. Der Markt ist volatil, befeuert durch spekulative Trades junger Anleger auf Plattformen wie Robinhood und Reddit, die Preise irrational nach oben treiben. Selbst Veteranen wie Warren Buffett und Jeff Bezos zeigen sich vorsichtig, halten hohe Cashbestände oder verkaufen Aktien. Klotter bleibt bei seiner Linie: Im Zweifel Gewinne sichern, bevor die Blase platzt. Er appelliert an das Vermögensmanagement, trotz des verlockenden Hypes um künstliche Intelligenz.