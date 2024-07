Die Meta Platforms Aktie verzeichnete am Freitag einen beeindruckenden Kursanstieg von 3,49 Prozent und zählte damit zu den auffälligsten Werten am US-amerikanischen Aktienmarkt. Dieser Aufschwung könnte mit Gerüchten über einen möglichen Einstieg des Technologieriesen beim weltgrößten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica zusammenhängen. Die Nachricht löste nicht nur bei Meta, sondern auch bei EssilorLuxottica positive Reaktionen aus, dessen Aktienkurs um bis zu 8,12 Prozent in die Höhe schnellte.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für Meta Platforms weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 525,88 USD sehen Analysten noch Luft nach oben für die Aktie, die derzeit bei 462,64 USD notiert. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen diese positive Einschätzung: Im ersten Quartal 2024 konnte Meta seinen Umsatz um beachtliche 27,26 Prozent auf 36,46 Milliarden USD steigern und den Gewinn pro Aktie mehr als verdoppeln. Diese Entwicklungen könnten das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens weiter stärken.

