New York - Die US-Aktienmärkte haben sich nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf recht stabil gezeigt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,23 Prozent auf 39 221,62 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 50 ging es um 0,03 Prozent auf 5090,34 Zähler bergauf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,04 Prozent auf 17 931,01 Punkte. An den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...