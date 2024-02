EQS-Media / 26.02.2024 / 17:57 CET/CEST



SCHLETTER: 48 MWp Doppel-Projekt in Italien

Kirchdorf/Haag,26. Februar 2024. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group wächst weiter im italienischen Markt. In Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer EnValue hat Schletter zwei Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 48 MWp nahe der italienischen Stadt Udine installiert.

"Der italienische Markt wächst nicht nur stark, sondern stellt in vielen Regionen auch besondere Anforderungen an die Statik von Montagesystemen", sagt Fabian Madl, Key Account Manager bei der Schletter Group. "Weil unsere hoch belastbaren Systeme darauf ausgelegt sind, die Investitionen von Betreibern und Projektentwicklern bestmöglich abzusichern, kommt uns das entgegen." Die beiden Solarparks liegen in den Gemeinden Remanzacco und Manzano wenige Minuten von Udine entfernt. Insgesamt wurden an den zwei Standorten etwa 87.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 48 MWp montiert. Davon entfallen auf das Projekt in Manzano 17 MWp Leistung und auf die Anlage in Remanzacco 31 MWp.

Für die Montage kam jeweils das Schletter-Freilandsystem "FS Duo" zum Einsatz. Das Zweistützensystem aus hochfestem Stahl punktet mit seiner kurzen Montagezeit sowie einer hohen Spannweite und ist daher besonders wirtschaftlich. "Das FS Duo ist prädestiniert für große, mehrreihige Modulanordnungen ", so Madl. "Durch die Konfiguration mit drei Modulen vertikal konnten wir die Fläche optimal belegen und so den maximalen Stromertrag bei minimalem Materialeinsatz sicherstellen." Darüber hinaus sorgen Rammfundamente aus feuerverzinktem Stahl und spezielle Z- Pfetten für ein hohes Maß an Langlebigkeit und Stabilität.

Stabilität und Standsicherheit spielten bei diesem Projekt eine besondere Rolle: Die italienischen Behörden gaben für die statische Auslegung der Anlage eine sog. "Lastwiederkehrperiode" von 100 Jahren vor. Dabei wird die höchste statische Belastung zugrunde gelegt, die in den letzten 100 Jahren aufgetreten ist. "Vor diesem Hintergrund haben wir in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden und unserem Partner EnValue mit einem deutlich höheren Sicherheitsfaktor geplant", erklärt Fabian Huber, Leitung Technische Beratung bei Schletter.

Die Schletter Group arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit dem deutschen Generalunternehmer EnValue zusammen. Allein im Jahr 2023 haben die beiden Unternehmen gemeinsam 13 Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 100 MWp realisiert. Nach Fertigstellung der beiden Anlagen in Remanzacco und Manzano hat EnValue bereits ein weiteres 14,5 MWp-Projekt in Italien bei Schletter beauftragt. Im Gespräch sind zudem zwei weitere Projekte mit einer Leistung von insgesamt über 200 MWp.

ÜBER DIE SCHLETTER GROUP

Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegallschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv.

www.schletter-group.com

Schletter Project Remanzacco

26.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com