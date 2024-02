Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0852 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Auch zum Schweizer Franken legte der Euro zuletzt etwas zu auf 0,9554 Franken, nachdem er zuvor seit Freitag unverändert unter der Marke von 0,9540 notiert hatte. Das Währungspaar USD/CHF wurde mit 0,8803 wieder zum ähnlichen Kurs gehandelt wie schon am Morgen (0,8809). ...

