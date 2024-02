Das ist Vola: 36 Prozent hoch an drei Tagen. Dann 36 Prozent runter innerhalb von nur zwei Tagen. Schließlich 33 Prozent hoch an einem Tag. Die Schwankungsfreude der Super Micro Computer-Aktie hat das Prädikat "supervolatil" mehr als verdient. So volatil war nicht einmal das KI-Hype-Papier Nvidia. Auch in anderer Hinsicht stellt Super Micro Nvidia in den Schatten.Vorbei ist die Super-Vola-Woche: Nach heftigen Kursauf- und abschlägen kommt die Aktie von Super Micro Computer zu Beginn der neuen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...