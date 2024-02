NTT DOCOMO, INC. und die NEC Corporation gaben heute bekannt, am 1. April ein Joint-Venture-Unternehmen, OREX SAI, INC., zu gründen, um OREX Packages-Lösungen für die flächendeckende weltweite Einführung von Open RAN-Diensten anzubieten.

OREX SAI wird vor Ort Produkte und Dienstleistungen von Mitgliedern der OREX PARTNERS in den jeweiligen Märkten beziehen und Systemüberprüfungen durchführen, um Mobilfunknetze bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Telekommunikationsbetreiber in Übersee zugeschnitten sind. Das Joint Venture wird die etablierte Geschäftsinfrastruktur und das globale Netzwerk von NEC in über 50 Ländern und Territorien nutzen, um die weltweite Expansion des Open RAN-Geschäfts zu beschleunigen.

DOCOMO und NEC planen darüber hinaus, die Zusammenarbeit mit OREX PARTNERS über OREX SAI zu vertiefen, um die Kommerzialisierung und Realisierung eines echten Open RAN voranzutreiben, das die Interoperabilität von Geräten und Systemen verschiedener Anbieter ermöglicht.

Das Joint Venture wird die gesamte erforderliche Open RAN-Netzwerkausrüstung und -Software von OREX PARTNERS bereitstellen und im Anschluss daran eine Systemverifizierung für die Planung und den Aufbau optimaler, auf den jeweiligen Telekommunikationsbetreiber abgestimmter Mobilfunknetze durchführen. Zu den umfassenden Dienstleistungen gehören Planung, Bau, Wartung und Betrieb innerhalb des OREX Packages-Rahmwerks.

Im Februar 2018 gründete DOCOMO die O-RAN ALLIANCE mit führenden globalen Telekommunikationsbetreibern, im März 2020 führte es den weltweit ersten landesweiten Open RAN 5G-Dienst in Japan ein. Seit Einführung der Marke OREX im Februar 2023 unterstützt DOCOMO Open RAN-Verifizierungen für globale Telekommunikationsbetreiber, um bei der Realisierung offenerer Mobilfunknetze auf der ganzen Welt zu helfen.

NEC, das bereits Open RAN-Lösungen für Telekommunikationsbetreiber in Japan und anderen Ländern bereitgestellt hat, wurde von DOCOMO als Lieferant für virtualisierte Funkzugangsnetze (vRANs) ausgewählt, einem der kommerziellen 5G-Dienste von DOCOMO in Japan. Dank umfangreicher Erfahrung beim Aufbau von Kommunikationsinfrastrukturen auf der ganzen Welt zeichnet sich NEC durch hervorragende Fähigkeiten im Bereich der Systemintegration (SI) aus.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit OREX PARTNERS zur Realisierung von Open RAN haben DOCOMO und NEC die Bedeutung der Optimierung der lokalen Produkt- und Servicebereitstellung erkannt. Daher werden sie nun ein Joint-Venture-Unternehmen gründen, um ein globales System zu etablieren, das die Realisierung von Open RAN beschleunigt.

Hiroshi Kobayashi, President und CEO von OREX SAI, erklärte: "Wir freuen uns, Telekommunikationsbetreibern auf der ganzen Welt unsere echten Open RAN-Lösungen über das Joint Venture OREX SAI anbieten zu können, das die Open RAN-Implementierungskompetenz von DOCOMO, die innovativen Lösungen von OREX und die globalen Systemintegrationsfähigkeiten von NEC miteinander verbindet. Unser Ziel ist es, Innovation und Konnektivität für alle zu fördern und die globale Telekommunikation offen, nahtlos und integrativ zu gestalten."

OREX SAI wird künftig mit OREX PARTNERS zusammenarbeiten, um optimale Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die die weltweite Einführung von erstklassigen, kostengünstigen und energieeffizienten Open RAN-Lösungen beschleunigen. Zudem werden sie die Zusammenarbeit mit globalen Partnern intensivieren, um ein dynamisches und offenes Ökosystem zu fördern.

Das neue Unternehmen wird außerdem die Anwendung des vollphotonischen Netzwerks IOWN von NTT für die Übertragung, den Einsatz von Servern mit geringem Stromverbrauch, die mit optoelektronischen Geräten ausgestattet sind, und die Zusammenarbeit mit der Cognitive Foundation ausloten.

Übersicht über das Joint Venture Offizieller Name OREX SAI, INC. Hauptsitz 59-16 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japan 210-0024 President und CEO Hiroshi Kobayashi Geschäftsbereich Vertrieb von Open RAN-Geräten und -Dienstleistungen

Open RAN-Aufbau, -Wartung und -Betrieb

Planung von SMO, vRAN und anderen Initiativen Aktiva gesamt 16 Milliarden JPY (einschließlich Kapitalrücklage) Gründung 1. April 2024 (voraussichtlich) Anteilseigner DOCOMO 66 und NEC 34

OREX ist eine Marke von NTT DOCOMO, INC.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 89 Millionen Abonnements, gehört zu den weltweit bedeutendsten Anbietern von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. Neben den Kernkommunikationsdiensten beschreitet DOCOMO in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege und entwickelt aufregende und praktische Dienste, die einen Mehrwert schaffen und die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Zuge eines mittelfristigen Plans bis 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO mit der Entwicklung eines hochmodernen 5G-Netzes Pionierarbeit, um innovative Dienste zu ermöglichen, die die Kunden über ihre Erwartungen hinaus überraschen und inspirieren werden.

Über die NEC Corporation

Die NEC Corporation hat sich als Marktführer bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien etabliert und wirbt mit der Markenbotschaft "Orchestrating a brighter world". NEC bietet Unternehmen und Gemeinden die Möglichkeit, sich an die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft und auf dem Markt anzupassen, und setzt sich für die sozialen Werte Sicherheit, Fairness und Effizienz ein, um eine nachhaltigere Welt zu fördern, in der jeder die Chance hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen über NEC erhalten Sie unter https://www.nec.com.

