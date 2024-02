NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 28,50 auf 28,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell für die irische Billigfluggesellschaft vor. Seine Schätzungen für den Überschuss der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 seien dabei nahezu unverändert geblieben, während er die für 2025/26 leicht angehoben habe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken